POL-ME: Papiercontainer brannte an der Poststraße - Velbert - 2111144

Am Donnerstagnachmittag des 25.11.2021, gegen 14.10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert-Mitte zu einem Brand auf dem Parkplatz der Gesamtschule an der Poststraße gerufen. An einem Sammelstandort für Wertstoffcontainer brannte es in einem großen Metallcontainer für Altpapier. Zeugen hatten das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt.

Die Velberter Feuerwehr konnte den Brand im Container sehr schnell löschen und damit eine Ausbreitung des Feuers auf andere Container verhindern. Nicht verhindert werden konnte, dass der Inhalt des unmittelbar betroffenen Containers beschädigt und sein Inhalt total zerstört wurde. Der entstandene Sachschaden lässt sich aktuell nicht beziffern.

Nach übereinstimmender Bewertung von Feuerwehr und Polizei kann das Feuer im Container nur durch eine Brandlegung eines oder mehrerer bislang noch unbekannter Täter verursacht worden sein. Bisher liegen der Velberter Polizei dazu aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

