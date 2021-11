Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei warnt vor falschen Anwaltsschreiben - Langenfeld - 2111141

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen sind bei der Polizei in Langenfeld vermehrt falsche Anwaltsschreiben zur Anzeige gebracht worden. Die Polizei nimmt dies zum Anlass, um vor dieser Betrugsmasche zu warnen.

Die falschen Mahnschreiben sind bislang per Post an Adressen in Langenfeld zugestellt worden. Darin mahnt eine vermeintliche Anwaltskanzlei aus Frankfurt am Main den Adressaten ab und wirft ihm eine angebliche Urheberrechtsverletzung vor. Konkret soll der Adressat Inhalte auf einer dubiosen Internetseite angesehen haben, wofür er eine Mahngebühr von mehreren Tausend Euro zahlen soll. Bislang wurde die Betrugsmasche in allen bekannten Fällen rechtzeitig erkannt, sodass kein Schaden entstanden ist.

Die Polizei stellt klar: Die vermeintliche Anwaltskanzlei aus Frankfurt am Main sowie die Anwälte, die im Briefkopf genannt werden, existieren nicht. Wenn Sie ein solches Schreiben erhalten, überweisen Sie keinesfalls den geforderten Betrag, sondern erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeiwache. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Nummer 02173 288-6310 entgegen.

