Polizei Mettmann

POL-ME: Senior wird Opfer eines Wechseltrickbetrügers - Langenfeld - 2107010

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagvormittag (01. Juli 2021) ist ein 78-jähriger Langenfelder Opfer eines sogenannten Wechseltrickbetruges geworden. Der Betrüger erbeutete mehrere hundert Euro und floh unerkannt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Das war geschehen:

Gegen 09:30 Uhr hob ein 78-jähriger Langenfelder in einer Bankfiliale an der Solinger Straße in Langenfeld Bargeld ab. Anschließend begab er sich zu seinem Fahrzeug, welches auf dem angrenzenden Kundenparkplatz abgestellt war. Hier wurde er von einem ihn unbekannten Mann angesprochen und gebeten, eine Euro-Münze zu wechseln. Der hilfsbereite Senior kam der Bitte nach und holte sein Portemonnaie hervor. Der Mann griff unmittelbar in das Portemonnaie und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Erst später stellte der Langenfelder fest, dass der Mann aus dem Portemonnaie mehrere hundert Euro entwendet hatte. Der Senior wendete sich an die Polizei und erstattete Strafanzeige.

Der Mann kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 165-170cm groß - kurze schwarze Haare - südländisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem schwarzen Oberteil

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Betruges ein und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen oder zur Identität des Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell