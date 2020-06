Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Polizeibeamte betrügen 95-jährige Hildenerin - Hilden - 2006068

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (10. Juni 2020) hat sich in Hilden-Nord ein Duo als Beamte der Hildener Kriminalpolizei ausgegeben und sich so Zutritt in die Wohnung einer 95-jährigen Hildenerin verschafft. Die beiden Trickbetrüger entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, erneut vor den dreisten Maschen von Trickbetrügern, welche sich als Polizeibeamte ausgeben, zu warnen.

Das war geschehen:

Gegen 15 Uhr klingelten zwei zivil gekleidete Personen an der Wohnungstür der Hildenerin. Die beiden Personen, eine Frau und ein Mann, gaben an, im Rahmen von Ermittlungen für die Hildener Kriminalpolizei in die Wohnung der Frau zu müssen. Dabei hielten die beiden der Seniorin ein Ausweisdokument vor. Die 95-jährige Hildenerin ließ das Duo daraufhin in ihre Wohnung.

Als die beiden später die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus verließen, stellte die Hildenerin fest, dass ihr zwei Ringe entwendet worden waren. Daraufhin rief sie bei der echten Polizei an, wo der Schwindel aufflog.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei im Umfeld der Anschrift der 95-Jährigen keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Zu den beiden Trickbetrügern liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erste Person:

- männlich - korpulente Statur - circa 50 Jahre alt - sprach akzentfreies Deutsch - trug Jeans und T-Shirt

Zweite Person:

- weiblich - circa 1,65 Meter groß - sportliche Statur - war jünger als der Mann - trug eine Cappy sowie Sportkleidung - sprach akzentfreies Deutsch

Die Polizei fragt:

Wer hat - möglicherweise auch an anderen Tagen - die beiden beschriebenen Personen gesehen oder kennt sogar deren Identität? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

Diesen aktuellen Vorfall nimmt die Kreispolizeibehörde Mettmann noch einmal zum Anlass, um wiederholt und eindringlich vor der Masche der so genannten "falschen Polizeibeamten" zu warnen:

Egal ob am Telefon oder direkt an der Haustür: Trickbetrüger geben sich als vermeintlich echte Polizeibeamte aus, um sich so das Vertrauen meist älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu erschleichen. Oft tischen Sie ihren Opfern dabei dieselben "Lügenmärchen" auf: Man habe in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen, bei denen man einen Zettel mit weiteren potenziellen Einbruchszielen sichergestellt habe. Auf diesem Zettel sei auch die Adresse der betreffenden Seniorin / des betreffenden Seniors vermerkt. Da noch weitere Komplizen der Festgenommen auf freiem Fuße seien, sei es nun ratsam, die sich in der Wohnung befindlichen Wertgegenstände zur sicheren Verwahrung in die Hände der Polizei zu geben, bis diese die Straftäter festgenommen habe und die Gefahr vorüber sei.

Die echte Polizei stellt klar:

Die Polizei wird Sie niemals über Ihre Vermögensverhältnisse ausfragen oder gar Bargeld oder sonstige Wertgegenstände in eine vermeintliche "sichere Verwahrung" nehmen. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie einfach auf! Ähnlich gilt es auch für unangekündigte Hausbesuche: Die Polizei wird Sie niemals zu Hause aufsuchen, und Zugang zu Ihrer Wohnung verlangen. Rufen Sie in einem solchen Fall die echte Polizei von ihrem eigenen Haustelefon unter der 110 an! Öffnen Sie keinesfalls die Tür!

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell