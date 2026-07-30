Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Bad Schwartau

Polizei kontrolliert im Bürgerpark

Lübeck (ots)

Aufgrund einer Häufung von Straftaten im Bürgerpark und der dazugehörenden Skateanlage in Bad Schwartau hat die Polizei einen Kontrollbereich eingerichtet, der präventive Personenkontrollen ermöglicht.

Von Mai bis Juli 2026 hat die Polizei in Bad Schwartau eine Häufung von Straftaten im Bereich des Skaterparks festgestellt. Insgesamt kam es vom 01.05.2026 bis zum 21.07.2026 zu 23 Polizeieinsätzen. In 11 Fällen wurden Straftaten registriert, darunter Sachbeschädigungen, Körperverletzungs- und Diebstahlsdelikte.

In dem Bereich, der von dem Eutiner Ring, der Ludwig-Jahn-Straße mit ZOB, der Mühlenstraße, der Klaus-Groth-Straße, der Berliner Straße und der Auguststraße umrahmt wird, wurden wiederholt größere Personengruppen Jugendlicher und Heranwachsender angetroffen, denen der Anstieg an Straftaten zugeordnet wird.

Vor diesem Hintergrund hat das Polizeirevier Bad Schwartau einen Kontrollbereich eingerichtet, um entstehenden Gefährdungslagen entgegenzuwirken, eine beweissichere Strafverfolgung zu gewährleisten sowie das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken.

Innerhalb dieses Bereichs, der den Bürgerpark, die Skateanlage sowie umliegende Straßen umfasst, können Polizeibeamte präventiv Identitätsfeststellungen durchführen sowie Personen und mitgeführte Gegenstände durchsuchen.

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