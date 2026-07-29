Polizeidirektion Lübeck

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Pkw kommt von der Fahrbahn ab und verunfallt im Wald - Zwei Tatverdächtige nach Flucht gestellt

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und Polizeidirektion Lübeck +++

Nach einem Verkehrsunfall im Techauer Weg in Pansdorf flüchteten in der Nacht zu Mittwoch (29.07.2026) zwei Fahrzeuginsassen zu Fuß vom Unfallort. Im Rahmen einer Fahndung konnten zwei 20-jährige Tatverdächtige angetroffen werden. Gegen sie wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29.07.2026) ereignete sich gegen 01:45 Uhr im Techauer Weg in Pansdorf ein Verkehrsunfall, bei dem die Insassen eines Pkw anschließend zu Fuß vom Unfallort flüchteten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Pkw der Marke Kia den Techauer Weg aus Richtung Alt Techau kommend in Fahrtrichtung Pansdorf. Unmittelbar vor dem Ortseingang Pansdorf kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Kia durchfuhr eine Böschung und setzte seine Fahrt noch rund 30 Meter in ein angrenzendes Waldstück fort, wo er schließlich zum Stillstand kam.

Die beiden Insassen verließen den erheblich beschädigten Pkw und entfernten sich zu Fuß vom Unfallort. Zeugen konnten die Personen beschreiben, sodass umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Im Rahmen dieser Fahndung trafen Einsatzkräfte an einer Tankstelle in Pansdorf zwei Personen an, auf welche die Personenbeschreibung zutraf.

Bei den Kontrollierten handelt es sich um zwei 20-jährige deutsche Staatsangehörige aus Hamburg. Durch im Fahrzeug aufgefundene Gegenstände, konnte ein direkter Bezug zu den beiden Männern hergestellt werden, sodass sie als Tatverdächtige in Betracht kamen.

Während der Befragung ergaben sich bei beiden Männern Hinweise darauf, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln stehen könnten. Zudem sind beide nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Tatverdächtigen wurden daraufhin zum Polizeirevier Bad Schwartau gebracht. Auf Anordnung der zuständigen Bereitschaftsstaatsanwältin wurden bei beiden Männern Blutproben entnommen. Darüber hinaus wurde die Oberbekleidung der Tatverdächtigen als Beweismittel beschlagnahmt.

Während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich einer der Tatverdächtigen zunehmend aggressiv und griff eine Polizeibeamtin tätlich an. Verletzt wurde dabei niemand.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide Männer entlassen.

Der Kia wurde durch den Unfall erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird im fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Ermittlungen dauern an. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Gegen einen der beiden Männer wird darüber hinaus wegen des Anfangsverdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Insbesondere die Klärung, wer den Pkw zum Unfallzeitpunkt geführt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Philipp Jagelle - Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

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