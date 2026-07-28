Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL -Travemünde

Polizeiliche Bilanz der 137. Travemünder Woche

Lübeck (ots)

Vom 17.07.2026 bis zum 26.07.2026 fand die Travemünder Woche zum 137. Mal statt. Die Polizeidirektion Lübeck war mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Eutin, der Wasserschutzpolizei Travemünde, der Bundespolizeiinspektion Kiel und dem kommunalen Ordnungsdienst der Hansestadt Lübeck auf dem Gelände der Großveranstaltung verstärkt präsent. Nach einem unruhigen Start am ersten Wochenende, bei dem die Polizei eine größere Auseinandersetzung beendete, verlief die diesjährige Travemünder Woche weitgehend ruhig.

Am Samstagabend (18.07.2026) kam es zu einer größeren Auseinandersetzung auf der Strandpromenade, bei der mehrere Personen, darunter Polizeibeamte sowie einschreitende Helfende, verletzt wurden. Vor diesem Hintergrund verstärkte die Polizei die bereits erhöhte Präsenz für den übrigen Veranstaltungszeitraum nochmals.

Bei einer angenommenen Besucherzahl von etwa 600.000 bewegt sich die Zahl der aufgenommenen Straftaten mit insgesamt 55 auf einem relativ niedrigen Niveau. In 25 Fällen handelte es sich um Körperverletzungsdelikte, zehnmal wurden Diebstähle angezeigt. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen nach der vorläufigen Auswertung rückläufig. Im Jahr 2025 registrierte die Polizei rückblickend 61 Straftaten, darunter 28 Körperverletzungen und 18 Diebstähle.

In 33 Fällen kam es zu polizeilichen Einsätzen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Dabei halfen die Beamten zum Beispiel hilflosen Personen, suchten nach Vermissten und schlichteten Streitigkeiten.

Unter dem Motto "Kein Ort für Messer!" überprüften Polizeibeamte gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Hansestadt Lübeck und der Bundespolizei etwa 550 Personen bezüglich des Mitführverbotes von Messern. Bei 7 Kontrollen stellten die Beamten entsprechende Verstöße fest. Auf das Verbot war bereits im Vorwege mit einer Plakataktion im Nahverkehr und rund um das Veranstaltungsgelände hingewiesen worden.

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