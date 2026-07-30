Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Kücknitz

Zeugenaufruf: Frau nach Fahrradsturz verletzt aufgefunden

Lübeck (ots)

Bereits am Dienstag der vergangenen Woche (21.07.2026) kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einem Verkehrsunfall in Lübeck - Kücknitz. Eine Frau war mit einem Fahrrad auf dem Boden liegend vorgefunden werden. Eine Verkehrsunfallflucht kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet um Hinweise zur Klärung des Sachverhalts.

Gegen 18:15 Uhr fanden Vorbeifahrende eine halb auf der Straße liegende Frau mit einem Fahrrad im Waldhusener Weg auf, leisteten erste Hilfe und informierten die Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte die 25-Jährige mit einem Leihrad die Waldhusener Straße in Richtung der Solmitzstraße befahren haben, als es aus bisher ungeklärter Ursache kurz hinter der Einmündung zur Straße Am Wallberg zu einem Sturz gekommen ist. Die Lübeckerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizeistation Kücknitz telefonisch unter 0451 131 7300 oder per E-Mail unter kuecknitz.pst@polizei.landsh.de entgegen. Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen ist die Klärung der Unfallursache sowie die Frage, ob es sich um eine Verkehrsunfallflucht oder einen Alleinunfall handelt.

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