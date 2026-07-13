POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - E-Scooter und PKW stoßen zusammen / Eine Person leicht verletzt Am Sonntag, den 12.07.2026, befuhr ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Friesoythe verbotswidrig mit einem Mitfahrer (15 J., Friesoythe), gegen 15:00 Uhr den Nussbaumweg in Fahrtrichtung Hartriegelweg. Nach Verlassen eines Verbindungsweges missachtete der 14-Jährige die Vorfahrt eines von rechts aus einer Sackgasse ...

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