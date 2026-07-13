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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Brand eines Wohnmobils

Am Sonntag, den 12.07.2026, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Cappeln, Elsten und Schwichteler zu einem Wohnmobilbrand in die Kampstraße alarmiert. Der Eigentümer des Wohnmobils parkte das Wohnmobil gegen 13:15 Uhr im Garten eines Hauses an der Kampstraße. Beim Verlassen des Fahrzeugs geriet dieses aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Diverse Gasflaschen innerhalb des Wohnmobils explodierten aufgrund des Brandgeschehens, zudem wurden vier in der Nähe befindliche Bäume in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte gelöscht werden, das Fahrzeug wurde vollständig zerstört. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt.

Cappeln - Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Am Sonntag, den 12.07.2026, wurde ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Cloppenburg gegen 21:40 Uhr einer Verkehrskontrolle im Bereich der Hauptstraße unterzogen. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv im Hinblick auf eine Beeinflussung durch THC und Opiate. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Garrel / Beverbruch - Feld gerät in Brand

Am Sonntag, den 12.07.2026, geriet aus ungeklärter Ursache ein ca. ein Hektar großes Feld an der Großenknetener Straße in Beverbruch in Brand. Die aufsteigenden Rauchschwaden konnten schon aus großer Entfernung wahrgenommen werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Garrel und Sage löschten den Brand mit ca. 50 Einsatzkräften.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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