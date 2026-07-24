Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Grömitz Beachvolleyballturnier der Polizeidirektion Lübeck erzielt erneut Spendenerlös für den guten Zweck

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Lübeck (ots)

Am Mittwoch (22.07.2026) fand bei der Polizeistation Grömitz die symbolische Übergabe der Spendensumme statt, die im Rahmen des jährlich ausgetragenen Beachvolleyballturniers der Polizeidirektion Lübeck gesammelt wurde. Insgesamt konnten 2.063,57 Euro für den guten Zweck eingeworben werden. Davon gehen 1.653,15 Euro an die Lübeck-Hilfe für krebskranke Kinder e.V. sowie 410,42 Euro an die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Grömitz.

Das Benefizturnier fand bereits am Donnerstag, den 4. Juni 2026, an der Beachvolleyballanlage in Grömitz statt. Nach der Verlegung des Turniers von Timmendorfer Strand nach Grömitz wurde die Veranstaltung dort bereits zum dritten Mal ausgetragen und hat sich inzwischen als fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders etabliert.

Insgesamt nahmen 35 Mannschaften an dem Turnier teil. Vertreten waren Teams der Polizeidirektion Lübeck, der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei (PD AFB) sowie des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg. Als Gastmannschaft nahm zudem das Team "Christoph 12" teil.

Den begehrten Wanderpokal sicherte sich erneut das Team des Kriminaldauerdienstes Lübeck und verteidigte damit erfolgreich seinen Titel aus dem Vorjahr. Den zweiten Platz belegte die Mannschaft des Kommissariats 17 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck, während das Team des 2. Polizeireviers Lübeck den dritten Platz erreichte.

Dank des Engagements der Hauptorganisatoren, der Polizeibeamten Thorsten Krüger und Björn Burkhardt von der Polizeistation Grömitz, sowie der tatkräftigen Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Grömitz und des Tourismusservice Grömitz konnte erneut ein beachtlicher Spendenerlös erzielt werden. Die Spendensumme setzte sich aus den Erlösen der Verkaufsstände sowie zahlreichen freiwilligen Spenden der Teilnehmenden und Besucher zusammen.

Am 22. Juli 2026 kamen Vertreterinnen und Vertreter aller beteiligten Institutionen bei der Polizeistation Grömitz zusammen, um die Spendenschecks symbolisch zu überreichen. An der Übergabe nahmen Vertreter der Polizeidirektion Lübeck, der Polizeistation Grömitz, der Lübeck-Hilfe für krebskranke Kinder e.V., der Freiwilligen Feuerwehr Grömitz, des Tourismus-Service Grömitz sowie der Kinderonkologie des UKSH Lübeck teil.

Die Lübeck-Hilfe für krebskranke Kinder e.V. unterstützt Familien, deren Kinder an Krebs erkrankt sind, mit finanziellen Hilfen, psychosozialer Begleitung sowie zahlreichen Angeboten, die den betroffenen Kindern und ihren Angehörigen den oftmals langen und belastenden Behandlungsweg erleichtern. Die Unterstützung durch das Beachvolleyballturnier leistet hierzu einen wertvollen Beitrag.

Auch die Kinder- und Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Grömitz profitiert von der Veranstaltung. Mit dem Spendenanteil können Anschaffungen für die Nachwuchsarbeit finanziert werden und so die wichtige ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr nachhaltig unterstützt werden.

Die Polizeidirektion Lübeck dankte allen Organisatoren, Helferinnen und Helfern sowie den zahlreichen teilnehmenden Mannschaften für ihren Einsatz. Das Beachvolleyballturnier verbindet auf besondere Weise sportlichen Ehrgeiz mit gesellschaftlichem Engagement. Gleichzeitig stärke die Veranstaltung die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polizei, kommunalen Einrichtungen, Vereinen und weiteren Organisationen und unterstreicht die enge Verwurzelung der Polizei in der Region.

Die positive Resonanz auf das Turnier und die erneut hohe Beteiligung zeigen, dass sich die Veranstaltung als feste Tradition etabliert hat. Die Beteiligten freuen sich bereits auf die Fortsetzung des Benefizturniers im kommenden Jahr - dann als Jubiläumsbeachvolleyballturnier mit der 25. Auflage im Sommer 2027 und am Strand von Grömitz.

Thomas Wolff: "Das seit mehreren Jahren etablierte Beachvolleyballturnier ist insbesondere aufgrund seines Beitrags zur Förderung von Betreuungsmöglichkeiten für erkrankte Kinder hervorzuheben. Neben diesem sozialen Engagement erfüllt die Veranstaltung auch wichtige dienstliche Zwecke. Zum einen fördert sie den Dienstsport, zum anderen bietet sie eine wertvolle Gelegenheit, das Kennenlernen sowie den Austausch von Mitarbeitenden verschiedener Dienststellen und Organisationen zu stärken. Ein großer Dank gilt den Organisatoren der Sportveranstaltung."

An der symbolischen Spendenübergabe nahmen folgende Vertreterinnen und Vertreter der Institutionen teil: - für die Polizeidirektion Lübeck - Stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Thomas Wolff - für die Polizeistation Grömitz - Polizeibeamte Björn Burkhardt und Thorsten Krüger (Organisatoren), Stationsleiter Christian Sailer - für den Lübeck-Hilfe für krebskranke Kinder e.V. - Vorsitzende Heidi Menorca, Beisitz Nadine Zeitz - für die Freiwillige Feuerwehr Grömitz - Leiter Jacob Revenstorf - für den Tourismus-Service Grömitz - Niclas Knorr

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