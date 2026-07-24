Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Großenbrode/Ostholstein Mann nach Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

Lübeck (ots)

Passanten fanden einen nicht ansprechbaren 51-jährigen Mann am Donnerstagabend (22.07.2026) in der Straße Vier-Jahreszeiten in Großenbrode neben dessen E-Scooter. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Donnerstag gegen 21.00 Uhr hätten Zeugen erst ein Geräusch gehört und dann einen Mann neben einem E-Scooter auf der Straße Vier-Jahreszeiten aufgefunden. Der Mann wäre nicht ansprechbar und verletzt gewesen, so dass der Zeuge einen Notruf abgesetzt und Erste Hilfe geleistet hätte.

Die Rettungskräfte brachten den Verletzten zur weiteren Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 51-Jährige aus Ostholstein aufgrund eines Fahrfehlers gestürzt und mit dem Kopf gegen die Bordsteinkante geprallt sein.

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