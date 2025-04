Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Innenstadt

Körperliche Auseinandersetzung An der Obertrave: Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Dienstagmittag (08.04.2025) kam es im Bereich der Lübecker Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der ein Mann aus Bayern durch einen Schlag im Gesicht Verletzungen erlitt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. In diesem Zusammenhang werden Hinweise geprüft, dass der Verletzte aufgrund seiner sexuellen Orientierung geschlagen wurde und der Angriff hassmotiviert sein könnte. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Ereignet hatte sich das Geschehen gegen 12:10 Uhr An der Obertrave zwischen der Marlesgrube und der Straße Depenau. Vor Ort trafen die alarmierten Polizeibeamten auf einen 29 Jahre alten Mann aus Bayern, der frische Verletzungen im Gesicht aufwies.

Nach den bisherigen Ermittlungen ging der 29-Jährige mit einem Bekannten Hand in Hand im Bereich der Obertrave spazieren. Dieses soll einer 42 Jahre alten Frau aufgefallen sein, die den Mann aus Bayern daraufhin grundlos aufgrund seiner sexuellen Ausrichtung beleidigt haben soll. Im Rahmen des folgenden Streitgespräches erschien der 50 Jahre alte Begleiter der Frau. Er soll dem 29 Jahre alten Mann aus Bayern unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben.

Daraufhin verständigte der Geschädigte die Polizei. Noch während des Anrufs fuhr ein weißer PKW Mercedes vor Ort vor. Aus diesem sollen mehrere Personen ausgestiegen sein. Aus der Gruppe der aussteigenden Personen heraus soll der geschädigte 29-Jährige wiederholt aufgrund seiner sexuellen Orientierung beleidigt worden sein. Anschließend setzten sich die Personen ab.

Im Rahmen der Fahndung konnten sowohl die 42-jährige Frau als auch der 50 Jahre alte Angreifer angetroffen werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung ein. Es wird zudem geprüft, ob es im Vorfeld während der verbalen Auseinandersetzung zu abwertenden Äußerungen in Bezug auf einen möglichen religiösen Hintergrund im Zusammenhang mit dem Erscheinungsbild der 42-jährigen Frau kam.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen, die sich am Montag zwischen 11:30 und 12:15 Uhr in der Straße An der Obertrave aufgehalten und den Vorfall beobachtet haben. Der bisher unbekannte Mann, der aus dem weißen Mercedes ausstieg und den 29-Jährigen beleidigt haben soll, soll der Beschreibung nach circa 30 Jahre alt und 175 cm groß gewesen sein. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Vollbart und war mit einem weißen Hemd bekleidet.

Hinweise zum Sachverhalt oder zum unbekannten Tatverdächtigen nimmt das Kommissariat 5 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck telefonisch unter der Telefonnummer 0451-1310 oder per E-Mail K5.luebeck.bki@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell