Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der B 1 zwischen Burgstemmen und Elze

Hildesheim (ots)

(bru)Am 19.04.2024 gegen 08.30 Uhr befährt ein 30-jähriger Nordstemmer mit seinem Pkw Seat die Bundesstraße 1 von Burgstemmen in Richtung Elze. In Höhe der unteren Einfahrt zur dortigen Christophorusschule übersieht er den vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw VW eines 17-jährigen Sarstedters und fährt auf dessen Pkw auf. Bei dem Verkehrsunfall ziehen sich die beiden Beteiligten sowie eine 44-jährige Sarstedterin, die sich als Beifahrerin in dem VW befindet, jeweils leichte Verletzungen zu. Die Verletzten werden mit Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Durch die Feuerwehr Elze werden ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut.

