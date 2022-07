Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Timmendorfer Strand

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (27.07.) stießen zwei PKW in Timmendorfer Strand frontal zusammen. Fünf Personen wurden leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 16:00 Uhr befuhr der 54-jährige Fahrer eines Opel Zafira die Bergstraße in Timmendorfer Strand, um in Richtung Ortszentrum zu fahren. In Höhe der Lübecker Straße missachtete der Hamburger die Vorfahrt und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Opel Meriva aus dem Altmarkkreis Salzwedel, der der abknickenden Vorfahrtstraße in Richtung Lübecker Straße folgen wollte.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten fünf Personen, darunter zwei Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren, leichte Verletzungen. Vier der Unfallbeteiligten wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Rettungshubschrauber Christoph 12 war ebenfalls im Einsatz.

Der Einmündungsbereich war für eine Stunde voll gesperrt.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.500 Euro.

Die Polizei in Timmendorfer Strand hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

