Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein-Eutin

Unbekannte Täter stehlen Erfrischungsgetränke aus Imbiss

Lübeck (ots)

In der Nacht vom Dienstag (15.02.2022) auf Mittwoch (16.02.2022) wurden aus einem Imbiss in Eutin diverse kleine Flaschen und Dosen Softgetränke entwendet. Die Polizei sucht nun nach den durstigen Tätern.

Am Mittwochmorgen stellten die Betreiber eines Außenimbiss in der Industriestraße den Aufbruch eines Getränkekühlschranks und einer Aufbewahrungstruhe fest. Diese befanden sich im überdachten Bereich vor dem zum Imbiss gehörenden Foodtruck, sowie hinter einer Sichtschutzwand. Der oder die Täter schlugen die Scheiben des ansonsten gesicherten Kühlschranks ein und hebelten die Truhe auf. In beiden lagerten halbe Liter Flaschen Softgetränke und drittel Liter Dosen Energy-Drinks. Insgesamt entnahmen die Diebe Getränke im Wert von rund 65 Euro. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 250,00 Euro.

Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann oder sonst eine auffällige Pfandrückgabe beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Eutin unter der Rufnummer 04521 - 8010 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell