Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Stichtag 01.10. - Polizei Celle begrüßt neue Kollegen

Celle (ots)

Der 01.10. ist im Kalenderjahr der Polizei ein ganz besonderer Stichtag. Denn während jährlich zahlreiche neue Polizeikommissaranwärter/-innen ihr Studium an der Polizeiakademie beginnen, verlassen zugleich auch wieder viele Kollegen/-innen mit erfolgreichen Bachelorabschluss die Akademie, um ihren Dienst in den Polizeidienststellen anzutreten.

So durften unser Leiter Zentraler Kriminaldienst, Polizeioberrat Daniel Dahlke, und unser Leiter Einsatz, Polizeioberrat Martin Prenzlow, siebzehn neue Kolleginnen und Kollegen am heutigen Morgen in der Polizeiinspektion Celle herzlich willkommen heißen. Die neuen Kollegen/-innen werden ihren Dienst in den Polizeidienststellen in Stadt und Landkreis versehen. (Auf dem Bild fehlen drei neue Kollegen/-innen).

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell