Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ahrensbök-Steindamm

Brennender PKW sorgt für Sperrung der Landesstraße 184

Lübeck (ots)

Am Mittwoch, 19.01.2022, kam es auf der L184 auf Höhe Steindamm zu einem Brand eines Fahrzeugs. Die Fahrbahn musste für die Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

Gegen 13:40 Uhr befuhr eine 60-jährige Ostholsteinerin mit ihrem PKW VW Golf Variant die L184 aus Ahrensbök kommend in Richtung Stockelsdorf, als sie eine Rauchentwicklung aus dem Armaturenbrett kommend wahrnahm. Auf Höhe Steindamm konnte sie ihr Fahrzeug nach rechts in eine Feldeinfahrt lenken, das Fahrzeug unversehrt verlassen und einen Notruf absetzen. Die freiwillige Feuerwehr aus Ahrensbök rückte mit einem Löschzug an, konnte ein Ausbrennen des Innenraums des VW Golf jedoch nicht mehr verhindern. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn für rund eine halbe Stunde voll gesperrt und der Verkehr über Dakendorf und Grebenhagen umgeleitet. Als Ursache für den Brand wird ein technischer Defekt vermutet. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell