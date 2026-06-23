Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Großhansdorf gesucht

Ratzeburg (ots)

23.06.2026 | Kreis Stormarn | 19.-21.06.2026 - Großhansdorf

Am vergangenen Wochenende sollen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Großhansdorf eingebrochen sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen dem 19.06.2026 circa 15:30 und dem 21.06.2026 gegen 12:00 Uhr sollen Tatverdächtige die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt haben und seien gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße I. Achtertwiete in Großhansdorf eingedrungen. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchwühlt haben sollen, seien diese mit dem Stehlgut unerkannt entkommen. Die genaue Höhe des Sach- und Stehlgutschadens ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum im Nahbereich Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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