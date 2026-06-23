PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Großhansdorf gesucht

Ratzeburg (ots)

23.06.2026 | Kreis Stormarn | 19.-21.06.2026 - Großhansdorf

Am vergangenen Wochenende sollen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Großhansdorf eingebrochen sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen dem 19.06.2026 circa 15:30 und dem 21.06.2026 gegen 12:00 Uhr sollen Tatverdächtige die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt haben und seien gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße I. Achtertwiete in Großhansdorf eingedrungen. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchwühlt haben sollen, seien diese mit dem Stehlgut unerkannt entkommen. Die genaue Höhe des Sach- und Stehlgutschadens ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum im Nahbereich Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 11:14

    POL-RZ: Einbruch bei Maschinenbaufirma / Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Ratzeburg (ots) - 23.06.2026 | Kreis Stormarn | 19.06.-22.06.2026 - Ahrensburg Am vergangenen Wochenende soll es in Ahrensburg zu einem Einbruch in ein Gewerbeobjekt gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen Freitagnachmittag (19.06.2026) und Montagfrüh (22.06.2026) sollen Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Maschinenbaufirma in der Straße ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 14:58

    POL-RZ: Stundenlanger Stau nach Unfall auf der A1 bei Bad Oldesloe

    Ratzeburg (ots) - 19.06.2026 | Kreis Stormarn | 19.06.2026 - A1 / Bad Oldesloe Freitagmorgen soll es auf der A1 bei Bad Oldesloe in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, bei welchem zwei Personen verletzt wurden. Die A1 war aufgrund der Fahrbahnreinigungsarbeiten über mehrere Stunden gesperrt. Mittlerweile konnten zwei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Am 19.06.2026 gegen 07:30 Uhr soll ein ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 14:54

    POL-RZ: Verdacht mehrerer Verstöße: Polizei stoppt Autofahrer in Lauenburg

    Ratzeburg (ots) - 19.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 18.06.2026 - Lauenburg Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppten Lauenburger Polizeibeamte gestern einen Autofahrer, welcher nicht vorschriftsmäßig unterwegs gewesen sein soll. Am 18.06.2026 gegen 13:30 Uhr sollen Beamte der Polizeistation Lauenburg in der Berliner Straße einen Kleinwagen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren