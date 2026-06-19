Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Stundenlanger Stau nach Unfall auf der A1 bei Bad Oldesloe

Ratzeburg (ots)

19.06.2026 | Kreis Stormarn | 19.06.2026 - A1 / Bad Oldesloe

Freitagmorgen soll es auf der A1 bei Bad Oldesloe in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, bei welchem zwei Personen verletzt wurden. Die A1 war aufgrund der Fahrbahnreinigungsarbeiten über mehrere Stunden gesperrt. Mittlerweile konnten zwei Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Am 19.06.2026 gegen 07:30 Uhr soll ein 36-jähriger Deutscher aus Niedersachsen mit einem Mercedes die A1 in Fahrtrichtung Hamburg auf dem linken von drei Fahrstreifen befahren haben. Kurz vor der Anschlussstelle Bad Oldesloe sei der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten. Dabei soll es zur Kollision mit einem Opel Combo gekommen sein. Mit diesem seien ein 46-jähriger Lübecker und sein 45-jähriger Mitfahrer aus Hamburg unterwegs gewesen. Der Opel sei daraufhin in die Außenschutzplanke gedrückt worden und kam hier zum Stillstand. Beide Insassen des Opel erlitten leichte leichte Verletzungen - Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.

Ausgelaufene Betriebsstoffe machten eine umfangreiche Fahrbahnreinigung erforderlich. Die Einsatzkräfte richteten für die Dauer der Maßnahmen eine Vollsperrung ein und leiteten den Verkehr an der Anschlussstelle Reinfeld ab. Mittlerweile konnten der mittlere und rechte Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der linke Fahrstreifen bleibt bis auf weiteres noch gesperrt.

Im stundenlang andauernden Stau soll es gegen 12:45 Uhr zu zwei weiteren Unfällen gekommen sein, einer direkt zu Beginn des E-Highways mit zwei beteiligten PKW. Die beteiligten Personen sollen unverletzt geblieben sein. Ein weiterer Unfall mit drei beteiligten PKW und einem LKW ereignete sich nur circa zwei Kilometer weiter etwa um die gleiche Zeit. Hierbei erlitt eine Person leichte Verletzungen.

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