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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verdacht mehrerer Verstöße: Polizei stoppt Autofahrer in Lauenburg

Ratzeburg (ots)

19.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 18.06.2026 - Lauenburg

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppten Lauenburger Polizeibeamte gestern einen Autofahrer, welcher nicht vorschriftsmäßig unterwegs gewesen sein soll.

Am 18.06.2026 gegen 13:30 Uhr sollen Beamte der Polizeistation Lauenburg in der Berliner Straße einen Kleinwagen der Marke Ford herausgewunken haben. Auf die Frage nach seinem Führerschein soll der 36-jährige georgische Staatsbürger den Beamten lediglich ein Foto seines vermeintlichen litauischen Führerscheins vorgezeigt haben. Die aufmerksamen Beamten überprüften dies genauer und stellten fest, dass für den Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorgelegen haben soll. Auch am PKW bemerkten die Einsatzkräfte Auffälligkeiten. So seien vorne und hinten jeweils andere polnischen Kennzeichenschilder befestigt gewesen. Das nicht zum Ford Fiesta passende Schild stellten die Beamten umgehend sicher. Schließlich erlangten die Beamten Anhaltspunkte, welche den Verdacht begründeten, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Die Kontrollkräfte untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung und des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss für sein Handeln verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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