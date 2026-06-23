Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch bei Maschinenbaufirma

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ratzeburg (ots)

23.06.2026 | Kreis Stormarn | 19.06.-22.06.2026 - Ahrensburg

Am vergangenen Wochenende soll es in Ahrensburg zu einem Einbruch in ein Gewerbeobjekt gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Freitagnachmittag (19.06.2026) und Montagfrüh (22.06.2026) sollen Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Maschinenbaufirma in der Straße Kornkamp in Ahrensburg eingedrungen sein. Mit dem Stehlgut - diverse Metallteile und Werkzeuge, sollen die Tatverdächtigen unerkannt entkommen sein. Die genaue Höhe des möglichen Sach- und Stehlgutschadens ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein. Wer sachdienliche Hinweise zu dem angezeigten Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Ahrensburg zu melden. Diese ist telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de erreichbar.

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