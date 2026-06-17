Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Schmalkalden (ots)

Unbekannte Täter betraten in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen den Lagerplatz einer Firma in der Straße "Fuchsenkothe" in Schmalkalden. Aus einem dort abgestellten Firmenfahrzeug entwendeten die Unbekannten Bauutensilien und Werkzeug im Gesamtwert von mindestens 4.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0149358/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

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