Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Polizist vor Ort - Ganz modern auf zwei Rädern unterwegs

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Friedberg (ots)

Bekannt wie ein "bunter Hund" ist der Schutzmann vor Ort Bernd Büthe in Bad Nauheim. Kaum einer kennt den Oberkommissar nicht und grüßt freundlich, wenn er in den Straßen der Kurstadt unterwegs ist. Seit heute haben die Bürgerinnen und Bürger noch ein Gesprächsthema mehr mit ihrem Schutzmann - sein neustes Fortbewegungsmittel.

Ganz leise und kaum hörbar gleitet Bernd Büthe auf seinem neuen Fortbewegungsmittel heran. Erst heute hat er den Elektroroller übergeben bekommen, mit dem er demnächst vermehrt in der Stadt zu sehen sein wird. Schon bei den ersten Fahrten bei dem heute sonnigen Frühlingswetter hat er damit die Blicke der Bürgerinnen und Bürger und natürlich interessierte Fragen auf sich gezogen. Nachdem die Polizei Mittelhessen im vergangen Jahr die E-Roller noch getestet hat, sind nun die ersten Roller beschafft und ausgeliefert worden. Auch Bernd Büthe beteiligte sich schon im letzten Jahr an dem Test und war voll und ganz zufrieden.

"Für mein Einsatzgebiet in der Kurstadt ist der Roller perfekt", erklärte er auch heute wieder, als er gemeinsam mit Polizeidirektorin Anja Fuchs und dem Leiter des Polizeiposten Bad Nauheim, Matthias Meub, den Roller in Empfang nahm. "Ich bin ganz nah am Bürger dran und erreiche schnell und unkompliziert meine Ziele in der Kurstadt", lobt er sein neues Fortbewegungsmittel.

Wie nah er damit dran ist, zeigte Bernd Büthe schon in den ersten Stunden in denen er in der Kurstadt unterwegs war. Eigentlich tätigte er heute Mittag Ermittlungen zu einer Unfallflucht, als er an einem in der Frankfurter Straße haltenden Auto vorbeifuhr. Die frische Luft an seiner Nase änderte dabei deutlich den Duft - unverkennbar nach einem Joint roch es dabei plötzlich. Bernd Büthe hielt den PKW sofort an. Seine Nase hatte ihn nicht getrübt. Aus dem Fenster des PKW segelte gerade noch der Rest eines Joints, zwei Gramm Marihuana fanden sich zudem noch in den Taschen des Beifahrers. Beim Fahrer selbst besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen sein Auto führte. Mit Unterstützung der Kollegen aus Friedberg arbeitet Bernd Büthe den Fall nun ab.

Es ist der erste, aber sicher nicht der letzte Einsatzerfolg, den Bernd Büthe mit dem neuen E-Roller verzeichnen wird. Der Roller selbst ist noch "zivil", der Oberkommissar darauf aber wie gewohnt in Uniform unterwegs.

"Nicht nur praktisch und flexibel sind die Polizisten auf dem Polizeiposten Bad Nauheim nun mit dem neuen E-Roller aufgestellt, umweltschonend noch dazu", ergänzt Polizeidirektorin Anja Fuchs die Schilderungen des Schutzmannes vor Ort. "Gemeinsam mit dem schon seit längerem genutzten E-Bike sind wir damit gut gerüstet, um in der Kurstadt auch ganz modern Präsenz zu zeigen und gegen Straftäter vorzugehen."

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell