POL-WE: "Fremden Mann im Auto" ermittelt

Nidda: Einen großen Schreck jagte ein betrunkener Mann, der sich unbemerkt in ihr Auto begeben hatte und sie während der Fahrt plötzlich von der Rückbank angriff, einer Frau aus Nidda am vergangenen Donnerstag ein. Nun konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes stieg der fremde Mann am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, in das Auto der Frau, die ihren PKW kurz unverschlossen ließ, als sie ihren Einkaufswagen wegstellte. Auf der Fahrt Richtung Geiß-Nidda tauchte der betrunkene Mann plötzlich auf der Rückbank des PKW auf und versuchte der Frau von hinten den Mund zuzuhalten und ihr an den Hals zu packen. Er flüchtete nach der Gegenwehr der Frau zu Fuß.

Nach einem Zeugenaufruf, erhielten die Ermittler der Polizei in Nidda einen Hinweis auf einen Mann, der am Donnerstagabend kurz nach der Tat, einem Bürger auffiel, weil er umherlief und sein Auto suchte. Er stieg schließlich in einen PKW und fuhr davon. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen. So kamen die Ermittler auf die Spur des 37-jährigen aus Schotten. Zur Tat befragt, gab er diese sofort zu und gestand den Polizisten auch ein, dass er mit seinem Auto fuhr, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Dies und eine psychische Krankheit nannte er auch als möglichen Grund für seine Tat, die er erheblich bereut und für die er sich bei der betroffenen Frau aus Nidda entschuldigt.

