Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Durchsuchung in Friedberg nach Bedrohung ++ Fahrrad in Bad Vilbel geklaut ++ Audi angefahren in Bad Nauheim

Friedberg (ots)

Audi angefahren

Bad Nauheim: Auf 2000 Euro werden sich die Reparaturkosten an einem blauen Audi A4 belaufen, der zwischen 09 und 16 Uhr am gestrigen Montag bei einem Unfall in der Burgpforte beschädigt wurde. Da der Unfallverursacher flüchtete, bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise auf diesen.

*

Durchsuchung nach Bedrohung

Butzbach / Friedberg: Nach einer Bedrohung mit einer Waffe im Februar in Butzbach, durchsuchte die Polizei heute in Friedberg und Frankfurt die Wohnungen eines Tatverdächtigen. Am Abend des 01. Februar informiert ein anonymer Anrufer die Polizei über eine Bedrohung, zu der es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Butzbach gekommen sein soll. Ein Mann soll ihn mit einer scharfen Waffe bedroht haben, nachdem es bei einer Verkehrssituation zu Unstimmigkeiten kam. Da der Polizei zunächst weder Täter noch Anrufer/Opfer namentlich bekannt waren, gestalteten sich die Ermittlungen schwierig. Sie führten schließlich aber zu einem 25-jährigen Frankfurter, der sich regelmäßig in Friedberg aufhält und der im Verdacht steht, die Bedrohung begangen zu haben. Am heutigen Dienstag wurde auf Anordnung des zuständigen Gerichts eine Durchsuchung der Wohnungen des 35-Jährigen durchgeführt. Eine scharfe Waffe fanden die Beamten dabei nicht, jedoch 2 Schreckschusswaffen und eine Armbrust, die sichergestellt wurden. Die Ermittlungen dauern an.

*

Fahrrad geklaut

Bad Vilbel: Ein neongrünes Cannondale Trail 7 Kinderfahrrad entwendete ein Dieb am heutigen Dienstag am Bahnhof in Dortelweil. Zwischen 07.20 und 13.15 Uhr knackte der Täter das Schloss, mit dem es gesichert war, und nahm das Zweirad an sich. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise auf den Verbleib des Fahrrades.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell