POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - 20.000EUR Schaden

B198 (ots) - Am 06.12.2018 gegen 07:40 Uhr ist es auf der B198 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein Schaden von 20.000 Euro entstanden ist.

Die drei beteiligten Fahrzeuge fuhren aus Richtung Carpin kommend auf der B 198 in Richtung Zinow. Vor diesen Fahrzeugen fuhren weitere Fahrzeuge, die verkehrsbedingt die Geschwindigkeit verringerten. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand fuhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer in Folge des zu geringen Sicherheitsabstands auf das Fahrzeug einer 31-Jährigen auf. In der Folge dessen fuhr eine 56-Jährige auf das Fahrzeug des 45-Jährigen. Das Fahrzeug der 56-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei bitte um Vorsicht im Straßenverkehr, insbesondere in der kalten Jahreszeit. Schlechte Sicht und Glätte kombiniert mit nicht angepasster Geschwindigkeit stellen ständige Gefahren dar. Durch das zu dichte Auffahren auf das vordere Fahrzeug steigt die Unfallgefahr immens. Der Sicherheitsabstand zum vorderen Fahrzeug muss immer so groß sein, dass jederzeit hinter ihm gehalten werden kann, wenn dieser plötzlich bremst.

