Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mann in psychischem Ausnahmezustand +++ Zwei Männer mit Schlagring angegriffen +++ Einbrüche in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Mann in psychischem Ausnahmezustand,

Wiesbaden, Mathildenstraße, Mittwoch, 05.08.2026, 20:30 Uhr

(wo/kq)Am Mittwochabend kam es in der Mathildenstraße zu einem Polizeieinsatz aufgrund eines psychisch auffälligen und verletzten Mannes.

Nachdem der Polizei zuvor mehrmals eine blutende Person gemeldet worden waren, trafen die Einsatzkräfte gegen 20:30 Uhr einen verletzten 32-Jährigen an, der ein Messer bei sich führte. Die Polizeibeamten brachten den Mann unter Kontrolle und stellten das Messer sicher. Anschließend leisteten sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der 32-Jährige die Verletzungen selbst zugefügt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine anschließende Vorstellung in einer psychiatrischen Einrichtung ist vorgesehen.

2. Zwei Männer mit Schlagring angegriffen, Wiesbaden-Mitte, Schwalbacher Straße, Donnerstag, 06.08.2026, 03:30 Uhr

(kq)In der Nacht zum Donnerstag wurden zwei Männer in der Schwalbacher Straße von einem unbekannten Täter angegriffen.

Gegen 03:30 Uhr soll der Unbekannte einem 18-Jährigen und einem 25-Jährigen jeweils mit einem Schlagring ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete er in Richtung Wellritzstraße und beleidigte die beiden Männer während seiner Flucht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbrüche in Wiesbaden,

Wiesbaden, Dienstag, 04.08.2026, bis Donnerstag, 06.08.2026 (kq) Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen kam es in Wiesbaden zu drei Einbrüchen.

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter in ein Gebäude in der Klarenthaler Straße im Rheingauviertel ein. Sie beschädigten eine Hintertür und verschafften sich dadurch Zutritt. Im Inneren durchsuchten sie einen Metallschrank. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet.

Gegen 04:00 Uhr gelangte ein unbekannter Täter auf ein Grundstück in der Neustraße in Mainz-Kastel und öffnete dort mehrere Geräteschuppen. Anschließend brach er die Haustür eines Wohnhauses auf. Durch die verursachten Geräusche wurde eine Nachbarin aufmerksam, die eine Person mit einer Taschenlampe erkennen konnte. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

In der Nacht zum Donnerstag versuchten unbekannte Täter gegen 03:40 Uhr, in einen Drogeriemarkt in der Hagenauer Straße in Biebrich einzubrechen. Die Täter stellten eine Leiter an das Gebäude und versuchten, sich mithilfe verschiedener Werkzeuge über das Dach Zutritt zu verschaffen. Während der Tatausführung wurden sie gestört und flüchteten.

Einer der Täter wurde als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte ein schmales Gesicht, braune lockige Haare und einen Ziegenbart. Zudem trug er verschmutzte Kleidung sowie eine schwarze Jacke mit Reißverschluss. Ein weiterer Täter war grau, der dritte hell gekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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