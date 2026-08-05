Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein Verhalten das fassungslos macht - Polizei ermittelt gegen Fußballfan

Erfurt/Mühlhausen (ots)

Am Dienstagabend reiste eine 14-jährige Eichsfelderin mit einem Zug von Jena in Richtung Erfurt. Am Erfurt Hauptbahnhof begegnete sie gegen 21 Uhr beim Umsteigen u.a. einem 22-jährigen Mann. Aufgrund ihrer Trainingsbekleidung, welche dem Mann aufgrund einer konkurrierenden Fanzugehörigkeit missfiel, feindete er die Jugendliche an und beleidigte sie in herabwürdigender Art und Weise. Wenig später bestiegen beide eine Bahn, welche den Weg über Bad Langensalza und Mühlhausen nach Heilbad Heiligenstadt nahm. Bis zur Haltestelle Bad Langensalza war die 14-Jährige in Begleitung weiterer Personen, sodass sie Distanz zum Täter schaffen konnte.

Als diese den Zug jedoch verließen kam es gegen 22 Uhr wiederholt zu verbalen Anfeindungen gegen die Jugendliche. Erneut zeigten Passanten ein couragiertes Auftreten und stellten sich schützend vor die 14-Jährige, was den aggressiven Mann nicht davon abhielt, erneut Drohungen auszusprechen und unter Zuhilfenahme einer Glasflasche auf mehrere Personen zuzugehen. Ein Flaschenwurf verfehlte die Personen knapp. Es schloss sich der ersten Tathandlung ein körperlicher Angriff an, durch den die Jugendliche im Gesicht verletzt wurde.

Die sich solidarisch verhaltenden Personen griffen daraufhin gemeinschaftlich ein und fixierten den hoch aggressiven Täter am Boden im Bahnhof von Mühlhausen, bis die Beamten der örtlichen Polizeidienststelle eintrafen.

Die Jugendliche wurde medizinisch und polizeilich betreut, während gegenüber dem Mann strafprozessuale Maßnahmen vorgenommen wurden, denen sich eine Gewahrsamnahme anschloss. Bei dem Täter handelt es sich um eine bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Person, die im Umfeld von Fußballspielen abermals straffällig wurde.

Ein derart aggressives und herabwürdigendes Verhalten gegenüber einer Jugendlichen, die mit einem anderen Verein sympathisiert, macht sprachlos, da es im Grunde genommen "nur" um Fußball geht. Für viele die schönste Nebensache der Welt, für andere Nährboden um Hass und Aggressionen auszuleben.

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