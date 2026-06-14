POL-BOR: Bocholt - Sachschaden an historischem Haus
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Südwall;
Entdeckungszeit: 13.06.2026, 06.15 Uhr;
Bislang unbekannte Täter haben in Bocholt mehrere Fensterscheiben eines denkmalgeschützten Gebäudes eingeschlagen. Ein Zeuge meldete dies der Polizei am Samstagmorgen. Die derzeit nicht genutzte historische Immobilie liegt am Südwall. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)
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