Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrskontrollen in Wiesbaden - zahlreiche Verstöße festgestellt +++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Wiesbaden (ots)

1. Verkehrskontrollen in Wiesbaden - zahlreiche Verstöße festgestellt, Wiesbaden, Bundestraße 54, Dienstag, 09.06.2026, 13:45 Uhr - 15:15 Uhr & Donnerstag, 11.06.2026, 09:00 Uhr - 12:00 Uhr

(kq)Der Regionale Verkehrsdienst Wiesbaden führte in den vergangenen Tagen Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch und stellte dabei zahlreiche Verstöße fest.

Bei einer Geschwindigkeitsmessung am Montag auf der B 54 in Höhe des Siegfriedrings wurden innerhalb von nur eineinhalb Stunden 405 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Davon lagen 306 Verstöße im Verwarngeldbereich und 98 im Bußgeldbereich. Ein Verkehrsteilnehmer muss zudem mit einem Fahrverbot rechnen. Negativer Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer, der mit 149 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen wurde.

Am Donnerstag kontrollierten Einsatzkräfte auf der Theodor-Heuss-Brücke zahlreiche Fahrzeuge. Dabei wurden unter anderem zwei Motorradfahrer mit 88 km/h beziehungsweise 91 km/h bei zulässigen 50 km/h festgestellt. Beide erwartet ein Fahrverbot.

Darüber hinaus wurden ein technisch veränderter E-Scooter sowie ein manipuliertes E-Bike kontrolliert. Gegen die jeweiligen Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Im Falle des E-Scooter-Fahrers ergaben sich zudem Hinweise auf einen vorherigen Betäubungsmittelkonsum.

Die Ergebnisse zeigen, dass Verkehrskontrollen weiterhin ein wichtiges Instrument zur Erhöhung der Verkehrssicherheit darstellen. Der Regionale Verkehrsdienst wird auch künftig gezielte Kontrollen durchführen.

2. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin, Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, Donnerstag, 11.06.2026, 14:20 Uhr

(lr)Am Donnerstagnachmittag kam es in Wiesbaden-Biebrich zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und einer Radfahrerin. Hierbei wurde die Radfahrerin leicht verletzt.

Gegen 14:30 Uhr befuhr ein 81-jähriger Mann mit seinem Skoda Citigo eine Nebenstraße der Rheingaustraße aus Richtung der Carl-Bosch-Straße kommend. Zeitgleich war ein 27-Jähriger mit seinem Opel Corsa auf der Rheingaustraße in Fahrtrichtung Schierstein unterwegs. Als der 81-Jährige auf Höhe der Hausnummer 94 nach links auf die Rheingaustraße in Richtung Biebrich abbiegen wollte, übersah er nach ersten Erkenntnissen den vorfahrtsberechtigten Opel. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß wurde der Opel auf die Gegenfahrbahn geschoben und erfasste dort eine 44-jährige Radfahrerin. Die Frau wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung zu einem Arzt gebracht. An den beiden Fahrzeugen sowie dem Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.500 Euro.

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