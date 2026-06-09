Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2025 für die Polizeidirektion Wiesbaden

Ein Dokument

Wiesbaden (ots)

Die Polizeidirektion Wiesbaden veröffentlicht die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025.

(kq)Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei in Wiesbaden insgesamt 8.737 Verkehrsunfälle. Dies entspricht einem leichten Anstieg um 144 Unfälle beziehungsweise 1,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschäden stieg um 7,16 Prozent auf 1.003 Fälle an. Dabei wurden 1.219 Menschen verletzt oder getötet. Während die Zahl der Leichtverletzten unverändert bei 1.099 lag, stieg die Zahl der Schwerverletzten von 101 auf 118. Im Jahr 2025 kamen zwei Menschen infolge von Verkehrsunfällen ums Leben, eine Person weniger als im Vorjahr.

Die häufigste Ursache für Verkehrsunfälle in Wiesbaden war ein ungenügender Sicherheitsabstand. Es folgten Fehler beim Fahrstreifenwechsel beziehungsweise die Missachtung des Reißverschlusssystems sowie nicht angepasste Geschwindigkeit. Bei Unfällen mit Personenschäden spielten vor allem ungenügender Sicherheitsabstand, Vorfahrt- und Vorrangverstöße, Fehler beim Abbiegen sowie unangepasste Geschwindigkeit eine Rolle. Von den insgesamt 8.737 Verkehrsunfällen entfielen 2.996 auf Verkehrsunfallfluchten. Damit lag ihr Anteil bei 34,29 Prozent. In 124 dieser Fälle wurden Personen verletzt. Die Aufklärungsquote stieg leicht auf 42,36 Prozent.

Besonders häufig ereigneten sich Unfälle an folgenden Örtlichkeiten:

1. 1. Ring / Bahnhofstraße - 30 Unfälle

Hier kam es häufig zu seitlichen Zusammenstößen abbiegender Fahrzeuge.

2. 2. Ring / Dotzheimer Straße - 26 Unfälle

3. 2. Ring / Klarenthaler Straße - 21 Unfälle

4. Rheinstraße / Oranienstraße / Schwalbacher Straße - 21 Unfälle

5. Hochkreisel (MZ-Kastel) / Rampenstraße - 19 Unfälle

Auch bei einzelnen Verkehrsteilnehmergruppen zeigten sich Veränderungen:

- Unfälle mit Radfahrenden stiegen um 17,04 Prozent auf 316 Fälle. Besonders deutlich nahm die Zahl der Pedelec-Unfälle zu.

- Die Zahl der Unfälle mit motorisierten Zweirädern erhöhte sich um 20,28 Prozent auf 433 Fälle.

- Unfälle mit E-Scootern nahmen um 9,01 Prozent auf 121 Fälle zu.

- Unfälle unter Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln gingen hingegen von 155 auf 131 zurück.

Vor diesem Hintergrund wird die Polizei Wiesbaden auch im Jahr 2026 ihre Schwerpunkte in den Bereichen Ablenkung im Straßenverkehr, Alkohol und Drogen, Geschwindigkeitsüberwachung, Raser-, Poser- und Tunerszene, Radverkehr, zu Fuß Gehende sowie E-Scooter-Verkehr fortführen. Neben präventiven Maßnahmen werden weiterhin gezielte Schwerpunktkontrollen durchgeführt.

Weitere Informationen können der im Presseportal veröffentlichten Verkehrsunfallstatistik entnommen werden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell