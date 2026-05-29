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BPOLD S: Von Potsdam nach Böblingen: Behördenleiterwechsel bei der Bundespolizei in Baden-Württemberg

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Baden-Württemberg (ots)

Das Spitzenamt der Bundespolizei in Baden-Württemberg ist neu besetzt: Der Präsident des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam, Dr. Dieter Romann, verabschiedete am gestrigen Donnerstag (28. Mai 2026) im Rahmen eines Festaktes den bisherigen Präsidenten der Bundespolizeidirektion Stuttgart, Herrn Carsten Laube, mit Wirkung vom 31. Mai 2026 in den Ruhestand und führte zugleich dessen Nachfolger, Herrn Markus Bierschenk, offiziell in sein neues Amt ein.

Weitere Informationen zum Amtswechsel können der angefügten Pressemitteilung entnommen werden.

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