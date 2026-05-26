Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 76-Jähriger aus Wiesbaden vermisst

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Wiesbaden (ots)

76-Jähriger aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, Dienstag, 26.05.2026, 14.40 Uhr

(da)Seit Dienstagnachmittag wird der 76-jährige Gert Neumann aus Wiesbaden vermisst. Herr Neumann wurde gegen 14.40 Uhr zwecks Untersuchung in ein Wiesbadener Klinikum verbracht, verließ aber eigenständig das Krankenhausgelände in der Ludwig-Erhard-Straße und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Herr Neumann ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine kräftige Statur und sehr kurze, graue Haare. Zuletzt trug er ein hellblaues Poloshirt mit kurzen Ärmeln. Der Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg, die Polizei bittet deshalb um die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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