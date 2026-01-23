PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Schwerer Alleinunfall auf der L401

POL-PIROK: Schwerer Alleinunfall auf der L401
  • Bild-Infos
  • Download

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagmittag kam es auf der L401 zu einem Alleinunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 76-jährige Autofahrerin befuhr die Landstraße in Richtung Wartenberg-Rohrbach. Im Bereich der Pulvermühle kam sie aufgrund ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Schild und krachte schließlich ungebremst frontal gegen eine Steinmauer. Die Unfallverursacherin und ihr 80-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurden durch einen Rettungshubschrauber und den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug sichergestellt und ein Gutachter mit der Klärung der Unfallursache beauftragt. Auf richterliche Anordnung wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen. An dem Einsatz waren ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt, zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes, die Feuerwehr sowie die Polizei beteiligt. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 13:15

    POL-PIROK: Betrunkener Radfahrer

    Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Dienstagabend wurde gegen einen 55-jährigen Radfahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Mann aus dem Donnersbergkreis wurde um 20:15 Uhr in der Kaiserslauterer Straße kontrolliert. Er roch stark nach Alkohol und hatte eine verwaschene Aussprache. Zudem schwankte er beim Stehen und musste sich mehrmals an seinem Fahrrad festhalten. Obwohl er selbst angab "eine Menge getrunken" und "mit Sicherheit mehr ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 06:59

    POL-PIROK: Schlägerei mit mehreren Beteiligten

    Gehrweiler (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 03:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Gaststätte. Hierbei seien mehrere Personen beteiligt gewesen. Beim Eintreffen der Streife konnten lediglich noch zwei Geschädigte der Auseinandersetzung angetroffen werden. Beide machten Verletzungen geltend. Die Täter hatten sich zwischenzeitlich von der Örtlichkeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren