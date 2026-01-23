Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Schwerer Alleinunfall auf der L401

Lohnsfeld (Donnersbergkreis)

Am Donnerstagmittag kam es auf der L401 zu einem Alleinunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 76-jährige Autofahrerin befuhr die Landstraße in Richtung Wartenberg-Rohrbach. Im Bereich der Pulvermühle kam sie aufgrund ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Schild und krachte schließlich ungebremst frontal gegen eine Steinmauer. Die Unfallverursacherin und ihr 80-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurden durch einen Rettungshubschrauber und den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug sichergestellt und ein Gutachter mit der Klärung der Unfallursache beauftragt. Auf richterliche Anordnung wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen. An dem Einsatz waren ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt, zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes, die Feuerwehr sowie die Polizei beteiligt. |ank

