Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Schlägerei mit mehreren Beteiligten

Gehrweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 03:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Gaststätte. Hierbei seien mehrere Personen beteiligt gewesen. Beim Eintreffen der Streife konnten lediglich noch zwei Geschädigte der Auseinandersetzung angetroffen werden. Beide machten Verletzungen geltend.

Die Täter hatten sich zwischenzeitlich von der Örtlichkeit entfernt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinsichtlich der Täter liegt eine Personenbeschreibung vor.

Die Polizei in Rockenhausen bittet unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. |he

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell