Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Bestattungsunternehmen +++ Einbrecher steigen in Apotheke ein +++ Verkehrskontrollen in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Bestattungsunternehmen,

Mainz-Kastel, Zehnthofstraße,

Samstag, 23.08.2025, 16:15 Uhr

(lr) Am Samstagnachmittag kam es in der Zehnthofstraße in Mainz-Kastel zu einem Einbruch in ein Bestattungsunternehmen. Gegen 16:15 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Büroraum des Gebäudes. Dort entwendete er verschiedene Wertgegenstände und flüchtete anschließend durch das Fenster wieder vom Tatort.

Der Täter trug ein helles T-Shirt mit dem Rückenaufdruck "thermondo", kombiniert mit einer dunklen Jeans und dunklen Sneakern. Er hatte kurze dunkle Haare mit Geheimratsecken und einen drei Tage Bart. Zusätzlich sind sein Unterarm und seine linke Hand tätowiert.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbrecher steigen in Apotheke ein,

Wiesbaden, Oranienstraße,

Montag, 25.08.2025, 01:50 Uhr bis 02:30 Uhr

(am) Zwei Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in eine Apotheke in der Oranienstraße in Wiesbaden eingestiegen. Zwischen 01:50 Uhr und 02:30 Uhr drangen die Täter über die gewaltsam geöffnete Schiebetür in den Verkaufsraum und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Ein Täter war männlich, zwischen 30 und 40 Jahre alt und hatte einen Bart. Er trug eine grüne Brille, einen schwarzen Pullover mit weißem Aufdruck, eine hellgraue Hose und schwarz-weiße Schuhe.

Hinweise zu den Tätern oder der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Verkehrskontrollen in Wiesbaden,

Wiesbaden-Biebrich, Schiersteiner Straße, Nach zu Dienstag, 26.08.2025

(am) In der Nacht zu Dienstag führten Beamtinnen und Beamte der Polizeireviere in Wiesbaden gemeinsam eine Verkehrskontrolle auf der Schiersteiner Straße durch. Es wurden insgesamt 21 Fahrzeuge kontrolliert, bei denen zwei Ordnungswidrigkeiten und vier Fahrzeugmängel festgestellt wurden. Zusätzlich wurden mehrere Fahrzeugführer auf den Konsum von Alkohol und Drogen überprüft. Es gab diesbezüglich jedoch nichts zu beanstanden.

