Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Im Nachtdienst des Polizeireviers...: Mehrere Festnahmen und Ingewahrsamnahmen; Zeugensuche nach Anhängerdiebstahl; Toilettenhäuschen brannte: Zeugen bitte melden! und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Im Nachtdienst des Polizeireviers...: Mehrere Festnahmen und Ingewahrsamnahmen - Offenbach

(lei) Für die Einsatzkräfte des Polizeireviers Offenbach verlief der Nachtdienst von Mittwoch auf Donnerstag ereignisreich: Im Laufe weniger Stunden kam es zu mehreren Fest- beziehungsweise Ingewahrsamnahmen.

Den Auftakt machte gegen 21.30 Uhr ein Einsatz am Marktplatz. Dort soll ein 45 Jahre alter Mann die Fassade einer Apotheke mit einem mitgeführten Tretroller beschädigt haben. Als ihn ein Apotheken-Verantwortlicher, der den beschädigten Bereich nach bisherigen Erkenntnissen erst kurz zuvor repariert hatte, aufforderte, sein Handeln einzustellen, soll der Tatverdächtige mit dem Roller auf den Mann eingeschlagen haben, wodurch der Geschädigte verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Beschuldigte mit dem Tretroller. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeikräfte den 45-Jährigen später in der Offenbacher Innenstadt an und nahmen ihn vorläufig fest. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde er anschließend in eine Fachklinik gebracht.

Nur kurze Zeit später, gegen 22 Uhr, wurden die Beamten zu einem Verkehrsunfall auf der Dietesheimer Straße in Höhe der Käsmühle gerufen. Ein Auto war dort alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, ergriff der 21 Jahre alte Fahrer zu Fuß die Flucht über ein Feld. Nach einer längeren Verfolgung konnte er jedoch gestellt und festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Gegen 22.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 17-Jährigen und stellte dabei fest, dass dieser bereits seit mehreren Wochen vermisst worden war. Der Jugendliche wurde anschließend in seine Inobhutnahmestelle zurückgebracht.

Zu einer weiteren vorläufigen Festnahme kam es gegen 0.35 Uhr nach einer mutmaßlichen Körperverletzung in der Herrnstraße. Der 22-jährige Tatverdächtige soll dort einen 32-Jährigen geschlagen haben und war noch vor dem Eintreffen der Polizei zu Fuß geflüchtet. Im Zuge der Fahndung nahmen die Beamten den 22-Jährigen kurze Zeit später in der Berliner Straße vorläufig fest. Während der anschließenden Sachverhaltsaufnahme stellte sich zudem heraus, dass gegen den 32-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Darüber hinaus wird dem 32-Jährigen vorgeworfen, sich bei seiner Erstversorgung im Krankenhaus den Maßnahmen der Einsatzkräfte widersetzt zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 32-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die jeweiligen Ermittlungen in den eingeleiteten Strafverfahren dauern an; Zeugen der einzelnen Vorfälle melden sich bitte bei der Wache am Spessartring (069 8098-1234).

2. Exhibitionistische Handlung an der Hafeninsel: Kriminalpolizei bittet um Hinweise- Offenbach

(lei) Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Vorfall am Mittwochmorgen an der Hafeninsel wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen zwei Frauen im Alter von 45 und 52 Jahren gegen 7.40 Uhr auf zwei bislang unbekannte Männer. Aus bislang ungeklärten Gründen soll einer der beiden plötzlich sein Geschlechtsteil entblößt und vor den Frauen an sich manipuliert haben. Als eine der beiden ankündigte, die Polizei zu verständigen, flüchteten der mutmaßliche Täter und sein Begleiter zu Fuß in Richtung Mainparkplatz.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- etwa 1,85 Meter groß - etwa 18 bis 23 Jahre alt - kurze, dunkle Haare - glattrasiert - schwarzes T-Shirt - schwarze, lange Hose

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen oder seines Begleiters geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden.

3. Zeugensuche nach Anhängerdiebstahl - Heusenstamm

(cb) Einen silbernen Anhänger der Marke "Brian James", der auf einem Parkplatz in der Werner-von-Siemens-Straße (einstellige Hausnummern) abgestellt war, nahmen bis dato Unbekannte mit. Die Täter überwanden zwischen Freitag, 22 Uhr und Mittwoch, 11 Uhr, das Sicherungsschloss und flüchteten mit dem Anhänger, an dem OF-Kennzeichen angebracht waren. Die Beamten des Fachkommissariats bitten Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Polizei sucht Zeugen: Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung - Obertshausen

(lei) Nach zwei Bränden am Mittwochmittag hat die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zwischen 13.35 Uhr und 13.55 Uhr zunächst ein Brand auf einem Feld hinter dem Neuen Friedhof Obertshausen ("Im Birkengrund") festgestellt. Friedhofsgärtner konnten das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig löschen. Die Feuerwehr führte anschließend lediglich Nachlöscharbeiten durch.

Rund zehn Minuten später meldete ein Zeuge einen weiteren Brand, der sich in etwa 800 Metern Entfernung befand. Den Angaben zufolge seien dort drei verschiedene Brandherde zu erkennen. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe der beiden Feuer sowie der festgestellten Brandherde geht die Kriminalpolizei derzeit davon aus, dass beide Brände vorsätzlich gelegt wurden und auf denselben bislang unbekannten Täter zurückzuführen sind.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Neuen Friedhofs oder der angrenzenden Feldgemarkung beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

5. Mutmaßlich medizinische Ursache: Auto geriet in Gegenverkehr - Obertshausen

(cb) Ein womöglich akuter medizinischer Notfall bei einem Autofahrer könnte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagmorgen in der Schubertstraße ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen war ein 81-jähriger Mann gegen 8.40 Uhr mit seinem blauen Dacia in Richtung Herrnstraße unterwegs, als er plötzlich mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet und bei geringer Geschwindigkeit mit einem blauen Mercedes kollidierte. Der Dacia-Fahrer wurde noch an der Unfallstelle zwar reanimiert, Rettungskräfte konnten kurze Zeit später jedoch nur noch seinen Tod feststellen. Der Dacia sowie der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der durch den Unfall entstandene Gesamtsachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heusenstamm in Verbindung zu setzen (06104 9148-0).

6. Toilettenhäuschen brannte: Zeugen bitte melden! - Rödermark

(cb) Einen Sachschaden von knapp 15.000 Euro hinterließen unbekannte Täter, nachdem diese ein Toilettenhäuschen in der Straße "Zur Walstatt" am Waldfestplatz Bulau angesteckt hatten. Das "stille Örtchen" brannte am Donnerstag, gegen 3.15 Uhr, komplett aus. Die Ermittler des Fachkommissariats suchen nun nach Zeugen und bitten diese, sich unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) zu melden.

Offenbach, 06.08.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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