Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jugendliche auf Spielplatz angegangen: Polizei sucht unbekannte Täterin

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Noch völlig unklar sind die Gründe, die eine bislang unbekannte Frau am Dienstagabend dazu bewegten, eine Jugendliche auf einem Spielplatz in der Elise-Streb-Straße körperlich anzugehen. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet um Hinweise auf die Täterin.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich eine 15-Jährige gegen 21.30 Uhr gemeinsam mit zwei Freunden auf dem Spielplatz in der Nähe eines Einkaufsmarktes auf, als eine Frau in Begleitung von drei männlichen Jugendlichen auf die Gruppe zukam. Während die Begleiter weitergingen, blieb die Frau bei der Jugendlichen stehen.

Aus bislang ungeklärter Ursache soll die Unbekannte, die 15-Jährige verbal provoziert und anschließend körperlich angegangen haben. Sie habe die Jugendliche unter anderem am Hals und im Gesicht gepackt und an den Haaren gezogen. Nach dem Vorfall entfernte sich die Frau gemeinsam mit ihren Begleitern. Die 15-Jährige wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Die Täterin wird beschrieben als etwa 45 Jahre alt, mit braunen Haaren und Sommersprossen. Sie trug ein schwarzes Kleid, Schlappen ohne Socken und hatte ein Tattoo am rechten Unterarm.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität der beschriebenen Frau geben können, sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell