Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kollision auf der B 459: Drei Leichtverletzte und Sachschaden

Neu-Isenburg / Dietzenbach (ots)

(lei) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 459 sind am Mittwochnachmittag drei Autofahrerinnen leicht verletzt worden und danach ins Krankenhaus gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war eine 65-jährige VW-Lenkerin gegen 14.40 Uhr in Richtung Dietzenbach unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet, wo ihr eine 23-Jährige in ihrem Mercedes entgegenkam. Obwohl die junge Frau wohl noch auszuweichen versuchte, kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Die C-Klasse kam im Straßengraben zum Stehen. Eine hinter dem Mercedes befindliche Toyota-Fahrerin (55 Jahre alt) wich wohl ebenfalls aus und kam auch im Straßengraben zum Stehen, ohne dass es zu einem Zusammenstoß kam. An dem VW und dem Mercedes - beide waren letztlich nicht mehr fahrbereit - entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 22.000 Euro. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Neu-Isenburg (06102 2902-0).

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