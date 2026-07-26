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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Fahrzeug mit Verkehrsabsicherungsanhänger kollidiert

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 46 in Fahrtrichtung Dortmund, kurz vor der Anschlussstelle Barmen, alarmiert. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte fanden an der Einsatzstelle einen im Frontbereich stark deformierten PKW vor. Das Fahrzeug war vor der derzeit bestehenden Vollsperrung mit einem Verkehrsabsicherungsanhänger kollidiert. Um den verletzten Fahrer schonend aus seinem stark deformierten Fahrzeug zu retten, musste die Feuerwehr mit der Rettungsschere und dem Rettungsspreizer beide Türen und die dazwischen befindliche B-Säule auf der Fahrerseite entfernen. Hierfür wurden weitere Kräfte der Feuerwehr zur Einsatzstelle nachgefordert. Nach dem Entfernen der beiden Türen und der B-Säule konnte der Fahrer schonend aus dem Fahrzeug gehoben und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Parallel wurden ausgelaufene Betriebsstoffe durch die Einsatzkräfte mit Bindemittel aufgenommen, sodass eine weitere Ausbreitung verhindert werden konnte. Nach Abschluss der Maßnahmen übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. Diese hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die A46 war während des Einsatzes in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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