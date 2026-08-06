Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßlicher Taschendiebstahl im City-Parkhaus: Polizei sucht Geschädigte, Täter und Zeugen

Offenbach (ots)

(lei) Erst im Zuge umfangreicher Ermittlungen zu einem anderen Strafverfahren ist ein mutmaßlicher Taschendiebstahl bekannt geworden, der sich bereits am Ostermontag (6. April 2026) im City-Parkhaus in der Geleitsstraße ereignet haben soll. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall und sucht sowohl den bislang unbekannten Täter als auch die bislang nicht bekannte Geschädigte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich die Frau an diesem Tag gegen 20.45 Uhr im City-Parkhaus auf. Dabei führte sie einen Gegenstand entweder in den Händen oder in einer mitgeführten Tasche mit sich. Der bislang unbekannte Mann soll die Situation ausgenutzt und den Gegenstand unbemerkt entwendet haben. Anschließend verließ der Tatverdächtige das Parkhaus über den Ausgang.

Erst im Rahmen der Ermittlungen zu einem Diebstahl, der sich am gleichen Tag gegen 22 Uhr unweit in der Großen Marktstraße ereignete (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6250689), ergaben sich durch die Sichtung von Videoaufnahmen Hinweise auf den mutmaßlichen Taschendiebstahl. Aufgrund der auf den vorliegenden Aufnahmen erkennbaren Größe des entwendeten Gegenstandes könnte es sich um ein Mobiltelefon oder eine Geldbörse gehandelt haben. Ob die Frau den Diebstahl bislang nicht bemerkt oder aus anderen Gründen nicht zur Anzeige gebracht hat, ist derzeit unklar. Den Ermittlern lag bis dato jedenfalls keine korrespondierende Meldung vor und leiteten daher von Amts wegen entsprechende Untersuchungen ein.

Die Kriminalpolizei bittet nun die bislang unbekannte Geschädigte, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus gibt es womöglich noch Zeugen, die sich an den Vorfall am Ostermontag im City-Parkhaus erinnern können. Wer Hinweise auf die Identität des bislang unbekannten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Offenbacher Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell