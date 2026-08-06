Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Streit am Schloss Philippsruhe: Polizei sucht zwei wichtige Zeuginnen

Hanau (ots)

(lei) Nach einem mutmaßlichen Körperverletzungsdelikt und weiteren vorgeworfenen Straftaten am Mittwochabend im Bereich des Schloss Philippsruhe sucht die Polizei zwei bislang unbekannte Zeuginnen, die den Vorfall beobachtet und anschließend eine Polizeistreife auf den Streit aufmerksam gemacht hatten.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es gegen 20.30 Uhr im Bereich des Teichs in der dortigen Parkanlage zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen. Zwei bislang unbekannte Zeuginnen beobachteten den Streit und schilderten einer zufällig vorbeikommenden Polizeistreife, dass sich die Frau aus einer Situation losgerissen habe und anschließend davongerannt sei. Die Beamten nahmen umgehend die Fahndung nach den Beteiligten auf, weswegen die Personalien der beiden Zeuginnen nicht aufgenommen werden konnten.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann und die Frau kennen. Zudem besteht der Verdacht, dass der Mann die Frau im Verlauf des Streits unter anderem geschlagen und beleidigt haben soll. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Die beiden bislang unbekannten Zeuginnen könnten für die weiteren Ermittlungen von entscheidender Bedeutung sein. Sie werden daher gebeten, sich ebenso wie weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, beim Polizeirevier Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

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