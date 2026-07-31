Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Leerstehendes Kindergartengebäude aufgesucht und Räumlichkeiten beschädigt und Zeugensuche nach Unfallflucht: Wer hat etwas gesehen?

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Leerstehendes Kindergartengebäude aufgesucht und Räumlichkeiten beschädigt - Großkrotzenburg

(fg) Unbekannte sind zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagabend, 23.30 Uhr, in ein leerstehendes Kindergartengebäude in der Ludwig-Uhland-Straße (einstellige Hausnummern) eingedrungen und haben im weiteren Verlauf die Räumlichkeiten beschädigt. Um ins Innere zu gelangen, hatten die Täter mit einem Stein eine dortige Tür eingeschlagen. Anschließend wurden in den dortigen Räumen mehrere Glasflaschen zerstört, der Inhalt eines Feuerlöschers versprüht und mehrere Farbeimer umgeschmissen. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 1.200 Euro geschätzt. Hinwiese zur Sachbeschädigung werden unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegengenommen.

2. Zeugensuche nach Unfallflucht: Wer hat etwas gesehen? - Autobahn 66 / Anschlussstelle Gründau-Lieblos

(cb) Auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda ereignete sich am Mittwoch, kurz vor 18 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem der Lenker eines schwarzen Wagens nach einem Spurwechsel Schaden verursachte und anschließend unerlaubt von der Unfallstelle flüchtete.

Der unbekannte Fahrer hatte sich in seinem Wagen zunächst parallel zu einem grauen Chevrolet und einem grauen Audi auf dem Verzögerungsstreifen bewegt, als er plötzlich auf die Autobahn aufgefahren sein soll. Um dem auffahrenden Fahrzeug auszuweichen, sei der Chevrolet-Lenker nach links ausgewichen und dort mit dem auf dem linken der beiden Fahrstreifen fahrenden A3 kollidiert. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von knapp 10.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ungehindert fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die die Verkehrsunfallflucht beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Wagen machen können, sich zu melden. Insbesondere sind Angaben zum genauen Kennzeichen des grauen Fahrzeugs von Interesse. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 an die Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

Offenbach, 31.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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