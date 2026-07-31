PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 61-jähriger Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Brachttal (ots)

(lei) Mit seinem Motorrad ist ein 61-Jähriger am Donnerstagabend auf der Landesstraße 3314 verunglückt und dabei schwer verletzt worden.

Der Mann war gegen 18.25 Uhr mit seiner BMW von Wittgenborn in Richtung Spielberg unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Dabei überschlug sich die Maschine und kam abseits der Fahrbahn zum Liegen. Der 61-Jährige wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Polizei in Gelnhausen sucht nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 06:13

    POL-OF: Bauarbeiten als Ursache für Flächenbrand? Kripo ermittelt

    Nidderau (ots) - (lei) Ein größerer Flächenbrand zwischen Heldenbergen und Kaichen hat am Donnerstagabend einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nun ermittelt auch die Kriminalpolizei zur Brandursache. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten Bauarbeiten im Bereich der Bahnstrecke das Feuer ausgelöst haben. Gegen 17.30 Uhr war über die Rettungsleitstelle ein ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 19:28

    POL-OF: Unfall in Baustelle: Lkw-Fahrer schwer verletzt

    Bundesstraße 45 /Hanau (ots) - (lei) Bei einem Unfallgeschehen im Baustellenbereich der Bundesstraße 45 an der Anschlussstelle Klein-Auheim/Fasanerie ist am Donnerstagnachmittag ein 71 Jahre alter Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 13.30 Uhr ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 13:29

    POL-OF: Vermisste ist wieder da

    Freigericht (ots) - (cb) Die seit Mittwoch vermisste 16-Jährige aus Freigericht konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südosthessen - Pressestelle - Spessartring 61 63071 Offenbach am Main Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer) Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745 Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806 Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren