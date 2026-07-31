POL-OF: 61-jähriger Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt
Brachttal (ots)
(lei) Mit seinem Motorrad ist ein 61-Jähriger am Donnerstagabend auf der Landesstraße 3314 verunglückt und dabei schwer verletzt worden.
Der Mann war gegen 18.25 Uhr mit seiner BMW von Wittgenborn in Richtung Spielberg unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Dabei überschlug sich die Maschine und kam abseits der Fahrbahn zum Liegen. Der 61-Jährige wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.
Die Polizei in Gelnhausen sucht nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.
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