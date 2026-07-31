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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bauarbeiten als Ursache für Flächenbrand? Kripo ermittelt

Nidderau (ots)

(lei) Ein größerer Flächenbrand zwischen Heldenbergen und Kaichen hat am Donnerstagabend einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nun ermittelt auch die Kriminalpolizei zur Brandursache. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten Bauarbeiten im Bereich der Bahnstrecke das Feuer ausgelöst haben.

Gegen 17.30 Uhr war über die Rettungsleitstelle ein Flächenbrand im Bereich der Bundesstraße 45 gemeldet worden. Die Flammen breiteten sich auf einer Fläche von rund sechs Hektar aus und erfassten überwiegend ein bereits abgeerntetes Getreidefeld. Darüber hinaus wurden die Böschung entlang der Bundesstraße, fünf Jungbäume sowie ein Teil der Schienenanlage beschädigt. Ein im Gefahrenbereich abgestelltes Auto wurde durch die Hitze ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Gesamtschaden wird vorläufig auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Nach ersten Ermittlungen fanden zum Zeitpunkt des Brandausbruchs Gleisarbeiten statt. Dabei setzten Arbeiter offenbar auch einen Trennschleifer ein. Aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit und hohen Temperaturen könnte Funkenflug das angrenzende Stoppelfeld entzündet haben. Ob die Bauarbeiten tatsächlich ursächlich für den Brand waren, ist jedoch noch unklar und nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen.

Die Feuerwehr brachte den Brand gegen 19.30 Uhr unter Kontrolle. Anschließend dauerten die Nachlöscharbeiten noch an. Verletzt wurde niemand.

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- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
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Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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