Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisste wieder da, Aufkleber auf Motorhaube geklebt: Hinweise erbeten und Nägel lagen auf Fahrbahn: Zeugensuche!

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vermisste wieder da - Großkrotzenburg

(cb) Die seit Dienstag vermisste Teenagerin aus Großkrotzenburg konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

2. Aufkleber auf Motorhaube geklebt: Hinweise erbeten - Ronneburg

(cb) Die Polizei ermittelt seit Mittwoch unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen begaben sich bislang Unbekannte auf ein Grundstück in der Herrnhuter Straße (einstellige Hausnummern) und klebten mehrere Aufkleber auf die Motorhaube eines geparkten Wagens sowie im Hauseingangsbereich auf. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 16.30 Uhr und Mittwoch, 15.30 Uhr. Ob hierdurch ein Sachschaden entstand, steht noch nicht fest. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation in Langenselbold.

3. Nägel lagen auf Fahrbahn: Zeugensuche! - Schlüchtern

(fg) Am vergangenen Donnerstag (23. Juli), zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr, wurden in der Straße "Dreispitzenhohle" (einstellige Hausnummern) mehrere Nägel vor zwei Einfahrten einer dortigen Firma aufgefunden. Laut des Anzeigenerstatters seien die Nägel über die gesamte Länge der beiden Einfahrten verteilt gewesen. Wie und warum sich die Nägel auf der Fahrbahn befanden, ist nun Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern entgegengenommen.

Offenbach, 30.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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