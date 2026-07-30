Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Angerempelt und ins Gesicht geschlagen: Polizei sucht Unbekannten und Fahrzeugdiebe wollten Audi stehlen: Zeugen bitte melden!

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Angerempelt und ins Gesicht geschlagen: Polizei sucht Unbekannten - Offenbach

(fg) Ein Unbekannter rempelte am Mittwochvormittag, kurz vor 11 Uhr, einen Besucher eines Einkaufszentrums in der Straße "Aliceplatz" (10er-Hausnummern) an und schlug sogar noch in dessen Gesicht. Außerdem forderte er die Herausgabe der getragenen Goldkette. Ohne Beute rannte der Täter anschließend in Richtung Aliceplatz davon. Der 30-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, weshalb ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung angefordert wurde. Eine Personenbeschreibung zum Täter liegt der Kripo, die wegen des Verdachts des versuchten Raubes ermittelt, nicht vor. Daher werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Fahrzeugdiebe wollten Audi stehlen: Zeugen bitte melden! - Dietzenbach

(cb) Fahrzeugdiebe hatten es am Mittwochnachmittag auf einen Audi Q7 abgesehen, der am Fahrbahnrand der Talstraße (einstellige Hausnummern) abgestellt war. Sie versuchten zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr, eine Kabelabdeckung zu öffnen, vermutlich um den Wagen kurzzuschließen; dies misslang jedoch. Hierdurch hinterließen sie am SUV mit OF-Kennzeichen einen Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, setzen sich bitte telefonisch mit der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

Offenbach, 30.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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