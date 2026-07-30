Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rund 2,5 Hektar Wald bei Brand zerstört: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Hainburg / Hanau (ots)

(lei) Schätzungsweise 2,5 Hektar Waldfläche sind am Mittwochnachmittag bei einem Brand in der Gemarkung Hainburg zerstört worden. Das Feuer hatte sich westlich von Hainburg-Hainstadt ausgebreitet und einen stundenlangen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Gegen 16.10 Uhr war über die Rettungsleitstelle eine weithin sichtbare Rauchsäule gemeldet worden. Da der genaue Brandort zunächst nicht bekannt war, wurden neben Einsatzkräften aus dem Kreis Offenbach auch Polizeistreifen aus Hanau alarmiert, insbesondere mit Blick auf den Bereich der alten Fasanerie.

Im weiteren Verlauf konnte der Brand schließlich zwischen der alten Fasanerie Hanau und der Landesstraße 3416 lokalisiert werden. Ein Großaufgebot der Feuerwehr bekämpfte die Flammen bis tief in die Nacht. Gegen 1 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Im Anschluss richtete die Feuerwehr eine Brandwache an der Einsatzstelle ein. Aufgrund der Windverhältnisse kam es stellenweise zu Funkenflug. Glutreste gingen unter anderem im Bereich der alten Fasanerie nieder, weshalb auch Hanauer Brandschutzkräfte in den Einsatz eingebunden waren.

Ein Übersichtsflug eines Polizeihubschraubers ergab keine Hinweise auf weitere Brandherde. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt.

Die Ursache des Feuers ist bislang völlig unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen, die am Mittwochnachmittag im Bereich der Waldgemarkung westlich von Hainburg, zwischen der alten Fasanerie Hanau und der Landesstraße 3416 verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

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