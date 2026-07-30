POL-OF: Vermisste ist wieder da

Hanau (ots) - lei) Wenn in den Abend- und Nachtstunden zahlreiche Menschen in Hanau unterwegs sind und sich das Leben in Bars, Gaststätten oder auf belebten Plätzen abspielt, rückt auch die Sicherheit verstärkt in den Fokus der Polizei. Um Präsenz zu zeigen, Straftaten und Ordnungsverstöße frühzeitig zu ...

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